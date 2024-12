Treinverkeer tussen Schiphol en Bijlmer Arena plat door stroomstoring en kapotte wissel

De stroomstoring is bij station RAI. De oorzaak is onduidelijk. Een aannemer is aanwezig om de storing te verhelpen, meldt ProRail. De NS verwacht dat de storing tot 9.00 uur duurt. De wisselstoring is naar verwachting rond 11.00 uur verholpen.

De NS raadt reizigers aan tussen Duivendrecht, RAI en Zuid gebruik te maken van de metro en de reisplanner voor vertrek te raadplegen.