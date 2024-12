Familiebanden centraal op kickboksgala in Hoorn: "Je wil dat je zoon wint"

Voor kickbokstrainer Rachid Saïdi was afgelopen zaterdag een bijzondere dag. Hij organiseerde het kickboksgala 'Night of Generation' en daarbij kwam zijn 14-jarige zoon Marouan in actie. Tijdens die wedstrijd was hij ook de coach van zijn zoon. "De druk is wel hoog, want je wil dat je zoon wint", aldus Saïdi.