Aangifte tegen Schiphol wegens mishandeling: "Niet kunnen doorslapen is een hel"

De beschuldiging van mishandeling richt zich tot Schiphol, KLM, Transavia en de Nederlandse Staat, als aandeelhouder van de luchthaven. Michiel van Parreeren is een van de omwonenden die aangifte doet. Hij woont in Burgerveen en ligt 's nachts ook vaak wakker.



"Het is wel uit wanhoop gedreven. Het is heel vervelend om 's nachts wakker te worden en om wakker gehouden te worden is nog een stapje erger. Daar word je boos van en wanhopig", vertelt hij. "Als de overheid je niet hoort, de gemeente niets doet, dan is eigenlijk alleen de rechter nog over."

De omwonenden hebben strafrechtadvocaat Benedicte Fiqc gevraagd, die eerder tegen Tata Steel streed. "Niet kunnen doorslapen is een hel", reageert Ficq.