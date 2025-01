Gapend gat na grote brand in binnenstad Schagen lijkt voorlopig zo te blijven

De brand brak op 9 september uit in de telefoonzaak, de Mobiel Fix Shop. Het vuur sloeg over op het pand ernaast, waar kledingwinkel Shoeby in zat. Beide zaken werden compleet in de as gelegd. Waar de winkels zaten, is nu nog een groot gapend gat te zien.

Hoe de brand is ontstaan, zal altijd een raadsel blijven. De gemeente Schagen zei een dag na de brand dat het erop leek dat de brand in het magazijn van de telefoonwinkel was ontstaan.

Maar omdat er door de brand en de bluswerkzaamheden zo weinig over is gebleven van de gebouwen, kon er ook geen goed onderzoek naar de oorzaak meer plaatsvinden.