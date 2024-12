Voormalig hotel vlakbij Amsterdamse Leidseplein verloedert al ruim drie jaar

Buurvrouw Linda Duits woont twee deuren verderop. Ze tuurt door het raam van haar buren. Alleen maar zooi luidt haar beschrijving. "Het is me echt een raadsel", geeft ze aan. "En het is eeuwig zonde. Want je kunt zien, hier bij de deur bladdert het verder af. Dus het is echt een pand in verval."

Ruim drie jaar geleden gekraakt en ontruimd

Halverwege oktober 2021. Een groep krakers kraakt het gesloten hotel, dat nog altijd een bordje met 'Hotel Marnix' boven de deur heeft hangen. De eigenaar, LRL Vastgoed, doet aangifte. Na zo'n veertig dagen besluit de gemeente het pand te ontruimen en verlaten de krakers de Marnixstraat.

De weg lijkt daarmee vrij om het lege hotel te herstellen en klaar te maken voor nieuwe bezoekers. Tot afgrijzen van buurvrouw Linda Duits is daar tot op de dag van vandaag niets van terecht te komen. "Er gebeurt dus niks", legt ze uit. "Heel soms zie je wat mannen naar binnen gaan en dan denk ik: zou er nu eindelijk wat gebeuren? Je ziet ook nooit busjes, er is nooit echt leven."

Eigenaar onbereikbaar voor commentaar

Op vragen van NH komen van eigenaar Cheu Jung Shu van LRL Vastgoed geen antwoorden. Hem is gevraagd welke plannen hij met het pand heeft, welke werkzaamheden hij uitvoert en welke ontwikkelingen hij heeft doorgevoerd na de ontruiming. Stilte, en dus is het gissen wat er precies aan de hand is.