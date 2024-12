Alkmaarse handbaltrainer (75) die pupillen seksueel misbruikte in gevangenis overleden

De Alkmaarse handbaltrainer overleed op 18 oktober in de gevangenis van Scheveningen, ruim drie maanden nadat hij op Schiphol werd opgepakt. De handbaltrainer zat een straf uit voor het seksueel misbruiken van zes van zijn pupillen. Daarvoor kreeg hij in 2022 vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hoewel hij deels schuld bekende, ging hij tegen die straf in beroep.

Gevlucht naar het buitenland

In februari van dit jaar werd de handbaltrainer opnieuw schuldig verklaard. Hij accepteerde dat niet en ging in cassatie, maar mocht die uitspraak niet meer in vrijheid afwachten. De dag dat hij zich bij het politiebureau moest melden, kwam hij niet opdagen. Ook bij hem thuis werd niet opengedaan. De Alkmaarder blijkt te zijn gevlogen.

Via een anonieme tip wordt een paar weken later duidelijk dat O.F. naar zijn thuisland Tunesië is gevlucht. Een land waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft. Hij zou zich verschuilen bij familie in Le Bardo, een plaats ten westen van de hoofdstad Tunis.

Op 5 maart stuurt NH de tip door naar het Openbaar Ministerie. "Die mail was voor ons een cruciale aanwijzing", verklaarde justitie later. "Dat was voor ons de eerste aanwijzing dat hij weleens in Tunesië zou kunnen zitten." Opgevraagde bankgegevens bevestigden dit later ook.

In de val gelokt

Justitie bedenkt dan een list. Om hem financieel onder druk te zetten en hem zo hopelijk te dwingen om naar Nederland terug te keren, wordt beslag gelegd op zijn AOW en andere inkomsten. Een paar maanden later loopt de handbaltrainer in de val. Als hij begin juli op Schiphol landt, wordt hij direct in de boeien geslagen en afgevoerd. "Heel goed dat ze zijn AOW hebben stopgezet. In Tunesië leefde hij er als een God in Frankrijk van", reageert het anonieme familielid.