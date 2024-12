Jonge beheerder (13) beschermt kabouterdorp tegen vernielingen in Santpoort

Niemand weet hoe de mysterieuze kabouterverzameling in het Burgemeester Rijkenspark ooit is ontstaan, hij is er gewoon en de wandelaars vinden het wel gezellig, zo lijkt het. Midden in het park op een soort open plek in het struweel, staan een paar honderd tuinkabouters. Ze zijn allemaal anders.

Via een QR-code kom je dichter bij de kabouters

Als je wat langer in het kabouterdorpje rondloopt stuit je op een QR-code op een boom. Als je die code door middel van je telefoon volgt kom je op de website van het kabouterbosje. Via die website lukte het NH om in contact te komen met Joris Jan Sluijter.

Joris vertelt dat hij ongeveer een jaar geleden begonnen is zich te bemoeien met de kabouters in het bos. "Toen was ik nog twaalf. De zomerstorm Poly had toen een ravage aangericht onder de kabouters, dat vond ik zonde, en toen ben ik begonnen met het opruimen en het weer netjes maken van de verzameling." Van het een kwam het ander en sinds die zomer houdt Joris het kabouterbosje in de gaten.