Duizend Lazio-fans negeren verbod en reizen toch naar Amsterdam voor duel tegen Ajax

Burgemeester Halsema gaf aan dat Lazio-supporters tijdens de wedstrijd niet welkom zijn in Amsterdam. De harde kern van de fans zou bekendstaan als rechts-extremistisch, antisemitisch en racistisch. Het risico op ordeverstoringen is volgens Halsema te groot. "De prioriteit van de driehoek ligt bij het bewaken en bewaren van openbare orde en veiligheid," liet zij eerder weten. De UEFA en politie bestempelen de wedstrijd als hoogrisicoduel.

Aangifte door advocaat

De Italiaanse advocaat Giacomo Marini heeft aangekondigd aangifte te doen tegen Halsema wegens racisme, discriminatie en economische schade. "De fans willen alleen een mooie wedstrijd beleven, maar worden over één kam geschoren," stelt hij. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers acht de aangifte kansloos.

Politie bereidt zich voor

De politie houdt rekening met ongeregeldheden, ondanks dat veel fans hun tickets hebben geannuleerd. Het exacte aantal bezoekers is onzeker. Later deze week worden maatregelen aangekondigd. Halsema pleitte onlangs in de gemeenteraad voor strenger optreden door clubs, zoals stadionverboden. Volgens Marini komen veel fans vooral om van Amsterdam te genieten.