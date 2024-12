Oproep aan strandwandelaars om aangewaaid plastic mee te nemen

Er spoelt altijd afval aan op de stranden, maar door de recente stormen Conall en Darragh is er meer aangespoeld dan normaal. "Door de westenwind werd al het afval wat in water dreef het strand op geblazen", vertelt Roland Bisschop van stichting Texel Plastic Vrij.

Hij gaat met enkele andere vrijwilligers elke twee weken de stranden van Texel af om al het afval op te ruimen. Op de toeristische stranden kunnen mensen het afval in afvalbakken gooien en op de andere, stillere, stranden staan 'plastic jutkooien' waar afval in gegooid kan worden.

Op elke meter strand lag wel afval

"We hebben gisteren het hele strand afgekamd", zegt Bisschop. "Van de vuurtoren tot aan ten zuiden van paal 9, en op elke meter lag wel wat. Van kleine dingen, zoals flesjes, zakjes en afgebroken flesjes tot aan jerrycans en viskisten. Sommige aangespoelde viskisten hebben, zo kon je zien, jaren in het water gelegen. Er is in totaal 900 kilo afval van het strand gehaald."

Hieronder een foto van een van de jutkooien. Tekst gaat eronder verder.