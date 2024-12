Familiedrama in Venhuizen? Truus (77) zou door haar zoon om het leven zijn gebracht

Op 31 augustus van dit jaar wordt het levenloze lichaam van de 77-jarige Truus gevonden, in het water naast haar huis aan de Oostergouw in Venhuizen. In de straat wordt ze gezien als een echte 'buurtmoeder' en een 'lieve en vrolijke vrouw'. Sinds het overlijden van haar man, woonde de weduwe er de laatste paar jaar alleen.

Is het moord of doodslag?

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van doodslag of moord. De vrouw is met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen. Grote vraag is dus of dit in een opwelling (doodslag) of met voorbedachten rade (moord) is gebeurd.

De dood van Truus kwam hard aan bij de buren. Juist die dag stond er ook een buurtbarbecue gepland. Dat werd uiteindelijk een rouwbijeenkomst, om met elkaar te praten over wat er gebeurd was. "Achteraf heel fijn, want iedereen zat er met hetzelfde gevoel", zei een buurman toen.

Verdachte heeft psychische problemen

In de rechtszaal ontbrak J.S. vandaag. Vanuit de gevangenis werd gezegd dat de man geestelijk niet in staat is om te reizen. Hij verblijft op een speciale afdeling. De bedoeling was dat hij vorige week verhoord zou worden, maar zijn mentale toestand liet dat niet toe. Medicijnen daarvoor wilde hij niet slikken, omdat hij die naar eigen zeggen niet nodig had.

Advocaat Sebastiaan van der Leer deed geen verzoek om zijn cliënt tussentijds vrij te laten. Het wachten is nog tot het verhoor alsnog kan plaatsvinden en op de uitkomst van onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De volgende tussentijdse zitting staat gepland voor 3 maart.