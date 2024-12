Zeldzaam zeevogeltje overleeft avontuur in Hoofddorp niet: "Ik zag hem neerkomen"

"Ik zag hem neerkomen", vertelt Roy Slaterus. Hij had net zijn zoontje opgehaald van school toen hij het vogeltje ter aarde zag storten. "Hij werd achtervolgd door een zwerm meeuwen en kauwtjes, die doorhadden dat hij daar niks te zoeken had." De vogel, een zogeheten kleine alk, belandde op het asfalt op de kruising van de IJweg en de Sparresholm, in de wijk Bornholm.

Dat leek voor het beestje een geluk bij een ongeluk, want Slaterus is zelf vogelecoloog. "Ik zag dat er een hond in de buurt was, dus ik heb hem maar snel in veiligheid gebracht. Hij liet zich makkelijk vangen, maar toen ik hem opraapte was hij nog best fel."

Slaterus keek er van op toen hij zag wat voor dier hij in z'n handen had. "Een kleine alk op een plek als deze is wel heel bijzonder. Het zou mij niks verbazen als hij door de storm de weg is kwijtgeraakt."