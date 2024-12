Lichtmeester na 40 jaar aan de kant gezet voor goedkopere 'Action'-versie

You lose some, you win some

Het ondernemerschap kent risico's, benadrukt Timmers. "You lose some, you win some." Maar de manier waarop, daar kan hij met zijn pet niet bij. "Waarschijnlijk hebben ze gedacht; we moeten eens kijken of het goedkoper kan. Dat kan, maar was daar transparant over geweest. Had me een kans gegeven."

Vroeger draaide het bij zaken doen om relaties, legt Timmer uit. Nu verloopt het proces via Bizz en dat is een stuk onpersoonlijker. "Ik ken iedere stoeptegel in IJmuiden. We zijn een klein familiebedrijf, bekend om zijn goede service. Daarom bestaan we volgend jaar al 100 jaar. We nemen aan wat we kunnen en repareren alles binnen 24 uur. Bij ons is het geen hapsnap werk."