Leerlingen en leraren zien hun oude school in puin liggen na verwoestende brand

Ze werd door het beveiligingsbedrijf van de school wakker gebeld en kreeg te horen dat er brand was. Toen zijn politie en brandweer gelijk gebeld en is Marscha zelf ook gelijk naar de school gegaan. "Ik was er om 12 uur 's nachts en toen waren de vlammen al behoorlijk hoog. Dat was een vreselijk gezicht."

Marscha licht diezelfde nacht de ouders van alle leerlingen nog in en ook een aantal docenten dat in het dorp woont wordt wakker van de brandweerauto's door het dorp. "Die hebben de hele nacht bijna niet geslapen. De andere helft van het team heeft het vanochtend vroeg pas meegekregen. Het is natuurlijk super raar. De school waar ik 15 jaar heb gewerkt gaat nu in vlammen op. Dat is heel verdrietig om te zien. Maar het stond al leeg en we wilden al gaan slopen."

Vleermuizen

De tekeningen voor het nieuwe schoolgebouw, dat op dezelfde plek gebouwd gaat worden, liggen dus al klaar. De sloop liet alleen nog even op zich wachten door vleermuizen die zich mogelijk in het pand bevonden. "Die zijn beschermd. Als ze er niet zaten dan konden we gaan slopen en als ze er wel zaten dan moesten we eerst maatregelen treffen", legt Lemckert - de Graaf uit. "Maar dat is allemaal niet meer nodig."