Wijkmoeders zorgen met liefde voor veilige jaarwisseling: "We zijn geen beveiligers"

De vrouwen surveilleren in de wijk op oudejaarsdag tussen 14.00 en 22.00 uur in de wijk en spreken jongeren aan op ongewenst gedrag. Dat is niet zonder risico; in het verleden liep het daar meer dan eens goed uit de hand.

"We zijn ook geen beveiligers", vertelt wijkmoeder Majida. "Als we jongeren zien op straat zeggen we ook niet direct, 'dit mag wel en dat mag niet'. We veroordelen niet, maar houden de boel in de gaten en spreken jongeren aan als wij denken dat er iets aan de hand is."

Aandacht voor de jeugd

Als ze wel onraad ruiken dan melden de moeders dit in de groepsapp waar ook de wijkagente en iemand van de gemeente in zit. "Vaak kennen de moeders ook de ouders van de kinderen om wie het gaat en zoeken ze daar contact mee", vertelt wijkagente Linda. "Ze hebben een ontzettend groot netwerk in de wijk."

Naast de inzet van de moeders organiseert de gemeente nog alternatieven voor de kinderen in Nieuw-Overdie. Zo is er een grote voetbalactiviteit en zijn er voor de kleinsten spelletjes en een springkussen bij gymzaal No Limit.

"Op die manier proberen we een veilige en mooie dag te verzorgen", besluit Linda.