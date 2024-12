Grote brand in basisschool in Sint Maarten

Ondanks de flinke rookontwikkeling verwacht de veiligheidsregio voor omwonenden weinig overlast. "Door de windrichting waait de rook richting de sportvelden."

Over de oorzaak is nog niets bekend. "Er zijn momenteel geen vermoedens dat het bewust is aangestoken”, zegt de woordvoerder. De brandweer verwacht nog wel enkele uren bezig te zijn met blussen.