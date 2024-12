Dode onder brug bij Javastraat, vermoedelijk neergeschoten

Rond 22.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er iemand ter hoogte van de spoorbrug tussen de Javastraat en de Eerste van Swindenstraat was neergeschoten. Ter plaatse troffen agenten iemand zwaargewond aan.

Ongeveer een half uur na de eerste melding, toen geprobeerd was het slachtoffer te reanimeren, werd duidelijk dat de persoon was overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekend.

De omgeving is op dit moment breed afgezet. In de zoektocht naar de dader is een politiehelikopter ingezet.

Eerder werd op deze site gemeld dat het om een schietpartij zou gaan. Een woordvoerder van de politie benadrukt nu dat nog niet helemaal duidelijk is of het slachtoffer daadwerkelijk is neergeschoten, of op een andere wijze om het leven is gekomen. De doodsoorzaak wordt op dit moment ter plaatse onderzocht.