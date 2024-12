Stevige duels met internationals Weghorst en Brobbey voor AZ'er Wouter Goes

Met Weghorst in de punt van de aanval slaagde Ajax er maar moeilijk in om gevaar te stichten. Voor rust hadden de Amsterdammers niets in te brengen en zag het AZ de paal raken via Ruben van Bommel. Toch was het voor de neutrale toeschouwer een armoedige eerste helft met weinig opwinding. "Het was een vechtwedstrijd", zegt Goes over de Noord-Hollandse derby.

AZ wist de wedstrijd wel naar zich toe te trekken. Ruben van Bommel gaf het startsein met een schot tegen de paal en vervolgens maakten Troy Parrott en Mayckel Lahdo de doelpunten voor de Alkmaarders. "In de tweede helft knak je ze. Dus ik denk dat we verdiend hebben gewonnen", aldus Goes.

Tekst loopt verder onder de video.