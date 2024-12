Peter en Marianne zijn West-Friese buren, toch betaalt zij aanzienlijk meer belasting

Marianne Duijneveld woont met haar gezin aan de Kaag in Spanbroek, gemeente Opmeer. Zo'n beetje op de grens Obdam, gemeente Koggenland. "Vanuit mijn raam kijk ik zo Obdam in", vertelt ze.

En juist bij die twee gemeenten maakt het enorm uit aan welke kant van de grens je woont. Opmeer is qua gemeentelijke heffingen het duurst om te wonen, terwijl Koggenland het 'belastingparadijs' van West-Friesland is.

60 meter verder wonen verschilt flink de kosten

"Dat is goed om te horen", vertelt Peter Feld uit Obdam. Ook voor hem geldt: 60 meter verder wonen, en hij zou bijna de helft meer gemeentebelasting betalen. "Ik snap niet goed waar dat verschil in zit."

Voor de rekensom gaan we uit van een huis met een verwachte gemiddelde (WOZ-)waarde, een meerpersoonshuishouden en in het bezit van een hond. En dan blijkt dat je in Opmeer jaarlijks bijna 500 euro duurder (+48%) uit bent dan de buren in Koggenland.

Opmeer is in West-Friesland koploper als het gaat om de afvalstoffenheffingen, maar ook de rioolheffingen. De onroerendezaakbelasting (OZB) voor een woning, is bovendien ook hoog. Alleen in de gemeente Stede Broec betaal je daarvoor meer.

Waarom zijn gemeentebelastingen in Opmeer hoger

Maar hoe kan het dat het verschil tussen de aan elkaar grenzende gemeenten Koggenland en Opmeer, zo groot is. Dat heeft meerdere redenen, zo blijkt. In 2021 werd de OZB in Opmeer al eens met bijna 32% verhoogd om wat te doen aan de financiële tekorten.

En ook vorig jaar stegen de belastingen om die reden harder dan bij de andere gemeenten. "Opmeer is een kleine, maar nog steeds zelfstandige gemeente. Om het hoge voorzieningenniveau in stand te houden, is er veel geld nodig", zei een woordvoer destijds.

Oplossing is in ieder geval hondenbelasting schrappen

"Zuur", zegt Marianne over het verschil. Maar een oplossing heeft ze niet gelijk. Buurman Peter uit Obdam (Koggenland) heeft wel een idee. "Hier is de hondenbelasting afgeschaft. Handhaven kost meer, dan dat de belasting oplevert. Dus dat zouden ze in Opmeer ook moeten doen."

Een druppel op de gloeiende plaat wellicht, maar het scheelt toch weer vier tientjes.

Bekijk hieronder hoe het gemiddeld gesteld is met de belastingen in de zeven West-Friese gemeenten.