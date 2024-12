Ajax-fans vallen café in Alkmaar aan: drie aanhoudingen na vechtpartij

Het incident gebeurde tijdens de rust van de wedstrijd in café het Spoortje aan de Stationsweg in Alkmaar. In dat café zitten geregeld AZ-fans naar de wedstrijd van hun club te kijken.

Vlak na de wedstrijd doken er beelden van de aanval op. De Noord-Hollandse politie bevestigt dat er daarna een grote vechtpartij ontstond. Die begon in het café en eindigde op straat. Bij de vechtpartij waren tientallen mensen betrokken.

"De fans die het café aanvielen hebben alles kort en klein geslagen, maar waren ook snel weer verdwenen", zegt een woordvoerder van de politie. Later hield de politie nog wel drie verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Drie aanhoudingen

De politie doet nog altijd onderzoek naar de zaak en verwacht dat er binnenkort meer aanhoudingen zullen volgen.

Na de aanval bleef de politie op het plein om te voorkomen dat het nog een keer uit de hand zou lopen. Volgens de politie is de uitstroom na de wedstrijd rustig verlopen.