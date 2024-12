Straatdealers domineren Amsterdamse Wallen: groeiende overlast en intimidatie

Een van de buurtbewoners voelt zich vaak onveilig: "Ik heb mijn huis zelfs te koop gezet, ik wil ergens anders in Amsterdam wonen. Als ik iets tegen ze zeg, zoals dat dit niet de plek is om te gebruiken, dan schelden ze me uit. Ik ben zelfs wel eens tegen de muur aangedrukt, dat is echt niet fijn."

Gebiedsverbod

De gemeente noemt de dealerproblematiek 'hardnekkig', onder meer omdat aanhoudingen alleen gedaan kunnen worden bij het daadwerkelijk constateren van dealen. Sinds begin november wordt er daarom extra politie ingezet en maken handhavers extra rondes.

Dat heeft geleid tot diverse aanhoudingen en gebiedsverboden, aldus een woordvoerder van de gemeente. Zo'n verbod is nu maximaal 24 uur. De gemeenteraad stemt komende week over de vraag of dat verlengd kan worden tot 48 uur.

De buurt ziet daar liever nog eens 24 uur bovenop komen. "Als ze nu aan die knop draaien, moeten ze dat echt goed doen", aldus Van Burk.

Krijger vindt dat de handhaving beter moet: "Maar als je dat aangeeft bij de gemeente, dan krijg je te horen dat er geen mensen zijn of het geld er niet is. Maar anders kom je er niet." Van Burk sluit zich daar bij aan. "Het niveau straatdealers in deze proportie dat kan echt niet."