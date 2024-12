Lees terug: AZ verslaat Ajax via Parrott en Lahdo; Farioli laat geboorte kind schieten

6 minuten geleden

Op de tweede dag van de NK judo in Almere heeft Michael Korrel zijn vijfde nationale titel veroverd. De 30-jarige judoka uit Assendelft won in de finale van de klasse tot 100 kg van titelhouder Joës Schell. Korrel greep in 2012 al de titel in de klasse tot 90 kg en was van 2015 tot en met 2017 de beste in de klasse -100 kg.