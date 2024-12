🔴 Liveblog: AZ verslaat Ajax via Parrott en Lahdo

16.26 uur

AZ verslaat voor het derde opeenvolgende seizoen Ajax in eigen huis. De Alkmaarders winnen verdiend met 2-1 door goals van Troy Parrott en Mayckel Lahdo. Het doelpunt van Mika Godts was niet voldoende. Het is voor Ajax de eerste competitienederlaag sinds augustus.

Door de nederlaag houdt Ajax plek twee vast met 33 punten, maar FC Utrecht kan vanmiddag die plaats weer overnemen van Ajax. AZ staat nog altijd zesde in de eredivisie na de zege.