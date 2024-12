Asociale automobilist na lange achtervolging klemgereden

Op een foto van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is te zien dat er een groot aantal politiewagens ingezet werden. Door de politie-actie was de hoofdrijbaan van de A4 richting Den Haag dicht en ontstond er file.

Verschillende mensen vroegen zich af of de achtervolging te maken had met de explosie waarbij meerdere doden vielen in Den Haag gisterochtend. De Amsterdamse politie liet via X weten dat dat niet zo was.

"De bestuurder die we hebben aangehouden maakte zich schuldig aan asociaal rijgedrag", schreef de politie. "We hebben hem in Amsterdam-Noord een stopteken gegeven, maar hij gaf daar geen gevolg aan. Uiteindelijk konden we hem na een lange achtervolging inboxen en aanhouden. Ook de politiehelikopter was bij de achtervolging betrokken."

De automobilist is na de achtervolging naar het politiebureau gebracht om daar verhoord te worden.