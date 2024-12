Veel rook bij brand in woning in Zaandam, buren geëvacueerd

"Er was best veel rookontwikkeling", aldus de woordvoerder. "Daar hebben de buren ook last van gehad. We raden mensen die last hebben van de rook aan om ventilatiesystemen uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten."

De bewoners van omliggende huizen zijn geëvacueerd en opgevangen. Het vuur dreigde over te slaan naar een woning direct naast het getroffen pand, maar dat wist de brandweer te voorkomen.

Momenteel is de brandweer nog druk met het blussen van de brand. "Het vuur is nog niet helemaal uit, maar de rookontwikkeling is zichtbaar afgenomen", aldus de woordvoerder.