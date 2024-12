Verloren albums vol herinneringen lopen storm op Facebook: "Cadeautje uit de hemel"

Verloren tijdens een verhuizing of nooit meer teruggegeven. De redenen waarom poesiealbums kwijt zijn geraakt zijn talrijk, en ze komen allemaal voorbij op de facebookpagina van Patt van der Kuijl.

Cadeautje uit de hemel

Patt startte de groep omdat ze op zoek is naar twee zoekgeraakte exemplaren van haarzelf. "Een paars glimmende met in gouden letters 'poesie' erop. De ander is rood, en je kon er op de voorkant een kaart in steken." De boekjes raakten uit zich nadat ze werden meegegeven met vrienden van haar ouders uit Rotterdam, ergens in de vroege jaren 80.

De boekjes hebben grote emotionele waarde voor Patt. "Er staan geschreven gedichtjes in van mensen die er niet meer zijn, als je dat terugkrijgt is dat een cadeautje uit de hemel."

Handel op Marktplaats

Inmiddels kent de pagina honderden leden en wordt er volop gepost, zelfs vanuit het buitenland komen er oproepjes. Voor Patt is dat erg bijzonder. "Ik dacht dat ik de enige was die haar albums kwijt was, maar het zijn er echt heel veel." Maar: er staan niet alleen berichten op de pagina van mensen die hun album kwijt zijn. Blijkbaar zijn zoekgeraakte poesiealbums heuse handel.