Amsterdamse Syriër Amjad: "Je voelt je machteloos, je ziet al die beelden en kan niks doen"

Zes jaar geleden vluchtte Amjad Almatni vanuit Syrië naar Nederland, maar, "vluchten is nu veel moeilijker dan toen." Zijn familie is daar nog wel. "Het is momenteel heel erg gevaarlijk voor hen. Iedereen wil het liefst vluchten, maar dat is onmogelijk. Dat maakt me ontzettend verdrietig."

Machteloos

Het regime van de Syrische president Assad is gevallen. Rebellen veroverden de stad Homs en hoofdstad Damascus. Assad is met een vliegtuig de stad ontvlucht, meldt de NOS. "De situatie is erg complex. Er zijn zoveel partijen en groeperingen; je weet niet meer wie wat doet", zegt Amjad.

Via de telefoon houdt Amjad contact met zijn familie in Zuid-Syrië. "Ik vraag honderd keer wat ik voor ze kan doen. Je voelt je machteloos, want je ziet al die beelden en je kan niks doen. En naast dat gevoel van machteloosheid heb ik ook een gevoel van schuld, omdat ik hier veilig en comfortabel zit terwijl mijn familie in Syrië lijdt onder de oorlog."

Hij is erg bang voor wat de gevolgen van de oorlog voor zijn familie gaan betekenen: "Ik hoop dat Syrië voor Syriërs blijft en dan ook voor álle Syriërs. Ongeacht wat je gelooft of wie je bent."