Haarlemmers vrezen dat ziekenhuis uit de stad verdwijnt: "Dat mogen we niet toestaan"

Het is moeilijk voor te stellen: Haarlem zonder volwaardig ziekenhuis. Toch is de vrees gerechtvaardigd, want de directie van het Spaarne Gasthuis wil het aantal vestigingen terugbrengen. Dat zou kunnen betekenen dat iedereen in de regio die is aangewezen op spoedeisende hulp straks naar Hoofddorp moet.