Verdachten Ajax - Maccabi niet verdacht van terrorisme, wel gevallen van antisemitisme

Dat zegt De Beukelaer in het AT5-programma Park Politiek. De eerste zeven van de circa vijfenveertig verdachten moeten zich komende woensdag en donderdag voor de rechtbank verantwoorden.

Gecoördineerd geweld of alleen in groepsverband?

Die zal zich onder meer buigen over de vraag in hoeverre het geweld gecoördineerd was. Ook het Openbaar Ministerie onderzoekt dat, en komt tot de conclusie dat er weliswaar sprake was van 'een groepsverband', maar dat het juridisch moeilijk hard te maken is dat het geweld verspreid over de stad van hoger hand gecoördineerd werd.

Dat heeft onder meer te maken met de verschillende oproepen in uiteenlopende appgroepen, betoogt de hoofdofficier. "Er zijn appgroepen waarin duidelijk een enorme hoeveelheid appjes voorbijkomen om Joden, zionisten, Israëliërs - het wordt allemaal door elkaar gebruikt in die appgroep - om die te pakken."

Niet verdacht van terrorisme

Volgens het OM is er geen sprake van terrorisme, omdat de verdachten niet het doel hebben gehad om de joodse gemeenschap in Amsterdam en omstreken angst aan te jagen. Dat is een voorwaarde om een misdaad in juridische zin te bestempelen als terrorisme.

"Maar dat is wat anders dan dat dat het doel was van deze verdachten. Wat je ziet is dat alle feiten zijn gepleegd uit - laten we zeggen - boosheid, frustratie, verdriet, over de situatie in Israël en Gaza."

Dat sommige verdachten (ook) terechtstaan voor antisemitisme heeft te maken met ontdekkingen die het OM in de onderzochte appgroepen hebben gedaan. "We hebben dat wel op een aantal punten ten laste gelegd. Dat zijn mensen die in de appgroep zich niet onbetuigd hebben gelaten op het groepsbeledigings-vlak."

Strafeisen

De Beukelaer wil niet vooruitlopen op de rechtszaken, maar licht wel alvast een tipje op van de eisen die het OM in petto heeft. "U moet in ieder geval aan gevangenisstraf denken, onvoorwaardelijk."