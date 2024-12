Het wordt eindelijk droog, maar óók een stukje frisser

Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, vooral 's nachts zijn er perioden met regen, aldus NH-weerman Jan Visser. De wind waait uit het oosten tot noordoosten.

Zondagochtend begint de dag bewolkt en regenachtig. Later op de ochtend wordt het droger. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het wordt zo'n 7 graden.

De wind waait uit het noordoosten en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer waait het vrij krachtig tot krachtig.

Droog vooruitzicht

Komende week ziet er een stuk minder verregend uit dan de afgelopen week. Het blijft dan waarschijnlijk vrijwel overal droog.

Maandag is het nog overwegend bewolkt: maar vanaf dinsdag laat ook de zon zich zien. De wind waait maandag nog wel vrij krachtig aan de kust

De temperatuur gaat vanaf dinsdag langzaam omlaag. Tijdens de tweede helft van de week is het in de middag 3 tot 4 graden, in de nacht en ochtend kan het plaatselijk iets vriezen.