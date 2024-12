Brommobiel slaat over de kop op Amstelveense bussluis: twee gewonden

De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren toen bij kennis, zegt een politiewoordvoerder.

Het ongeluk gebeurde even na 15.00 uur. Op foto's is te zien dat het een flinke klap moet zijn geweest: de bumper aan de voorzijde ligt er bijna af en de ruiten zijn beschadigd. Een brommobiel kan maximaal 45 kilometer per uur, maar onbekend is met welke snelheid de bestuurder reed.

Dit deel van de Olympiadelaan mag alleen worden gebruikt door lijnbussen. Vlak bij de plaats van het ongeval staat een bord met 'uitgezonderd lijnbussen'. Of de bestuurder dat over het hoofd heeft gezien, is onduidelijk.