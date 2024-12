Verdachten overval Beverwijks kantoor Western Union vast dankzij DNA-match

Nadat de fiets uit de vijver was gevist, heeft de recherche DNA-sporen op de fiets veiliggesteld. Toch leidde dat destijds nergens toe, omdat het DNA op de fiets niet matchte met DNA-monsters in de politie-databank. In die database wordt DNA opgeslagen van mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd.

DNA vergelijken op familieniveau

Het was destijds nog niet mogelijk om het DNA op familieniveau te vergelijken. Tegenwoordig kan dat wel. Zo ontdekte de politie dat er al wel DNA van een familielid van de verdachte overvaller in de database voorkwam. Ook dat familielid heeft een strafbaar feit begaan en is daarvoor veroordeeld, bevestigt een woordvoerder van de politie.

In combinatie met andere informatie wist de politie op basis van die match de verdachte van de overval te identificeren, te traceren en op te pakken. Het gaat om een 24-jarige man uit Heemskerk.

Vuurwapen en vals geld

Bij het doorzoeken van zijn woning werden behalve sporen en een grote hoeveelheid vals geld ook een wapen aangetroffen. De politie vermoedt dat dat wapen, een nepvuurwapen dat sterk op een echt vuurwapen lijkt, bij de overval is gebruikt.

Met het vaststellen van de identiteit van de nu 24-jarige Heemskerker kwam de politie ook op het spoor van een tweede verdachte, een 24-jarige Beverwijker. Ook hij is opgepakt en zit vast. De twee zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat de twee in afwachting van de rechtszaak voorlopig niet op vrije voeten komen.