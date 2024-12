Eén op vier Blokkers nóg eerder dicht, deel medewerkers 'als poppetjes' overgeplaatst

De winkelketen ging vorige maand failliet. De winkels zouden nog tot eind deze maand open blijven om alles te verkopen wat ze nog hebben.

"Om de verkopen op winkelniveau te optimaliseren, zullen we winkels gefaseerd sluiten", schrijft Blokker-directeur Pauline Boerman in de brief, die in handen is van de NOS. Om welke winkels het gaat, hoort het personeel binnenkort. Zij worden wel geacht door te werken tot het einde van het jaar en worden overgeplaatst naar een ander filiaal als hun eigen winkel eerder gesloten wordt.

Meer onzekerheid

Dit valt niet goed bij het personeel van Blokker, ziet Linda Vermeulen van FNV. Ze heeft uit het hele land reacties ontvangen van Blokker-medewerkers. "Ze geven aan dat zij deze emotionele periode graag met hun vertrouwde collega's in hun eigen winkel afsluiten", zegt ze tegen NH. "Ze zijn heel loyaal naar hun collega's, winkel, vaste klanten en de buurt, maar niet meer naar het Blokker-concern."

Blokker-medewerkers zitten in grote onzekerheid over hun baan. "Er is ontslag aangezegd door de curator", legt Vermeulen uit. "Mensen houden er rekening mee dat het eindigt, maar het is nog onduidelijk of er een doorstart komt en of er dan personeel meekan."