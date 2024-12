Achtervolging eindigt in crash met ander voertuig, bestuurder gereanimeerd

Een achtervolging die vanaf de ring begon is vannacht geëindigd met een crash op de Australiëhavenweg in het Westelijk Havengebied. De bestuurder van het busje, een 29-jarige man uit de provincie Utrecht, kwam daar in botsing met een ander voertuig en moest worden gereanimeerd. Een inzittende van het andere voertuig raakte ook gewond en moest worden naar het ziekenhuis worden gebracht.