Formidabel doelpunt Milan de Haan bij rentree in basisopstelling: "Vandaag moest ik er staan"

Het was vanavond de wedstrijd van Milan de Haan. De Monnickendammer in dienst van FC Volendam maakte na weken van blessureleed zijn rentree in de basisopstelling en was gelijk trefzeker. De 21-jarige middenvelder schoot de 1-0 tegen Jong AZ snoeihard in de touwen. "Een heerlijke goal."