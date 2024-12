Minder auto's in de stad? Deze Haarlemmers wachten niet op de gemeente

Dat de pilot geen vervolg kreeg, was omdat semi-overheidsorganisatie Spaarnelanden als financier bij het project betrokken was. Daardoor kost het de belastingbetaler geld, zo vond een meerderheid in de raad, en wordt de markt verstoord. "Ik kijk daar liever niet op terug en wil gewoon vooruit", zegt Annaricht. "Ik geloof nog steeds heel erg in delen. Dat is de richting waar met z'n allen op moeten."

Deelmobiliteit

Hoewel veel Haarlemmers hun eigen auto('s) koesteren en de discussie over autobezit gevoelig ligt, ziet Annaricht een trend. "In de Transvaalbuurt houden we ons met een grote groep bewoners bezig met deeleconomie. Dat is nodig. Het is één van de meest versteende buurten van het land. We moeten slim met de ruimte omgaan. We zijn nu een project met deelfietsen aan het opzetten. Denk maar aan bakfietsen, die nemen ook ruimte in."

Juist in die versteende wijk liggen nu grote kansen, denkt Annaricht. "Er wordt hier een groot terrein opnieuw ingericht." Dat gaat om het gebied rond de voormalige broodfabriek en het winkelcentrum aan de Paul Krugerkade. "Je kan opnieuw beginnen, zo'n kans krijg je niet vaak. Ik denk dat het een unieke mogelijkheid is om ruimte te reserveren voor deelmobiliteit en de deeleconomie op die manier te stimuleren. Ik hoop echt dat de gemeente dat afdwingt. Dat zou de stad zeer ten goede komen."