🔴 Liveblog: kan FC Volendam ook Jong AZ verslaan?

14 minuten geleden

Welkom in ons liveblog rondom de wedstrijden in de eerste divisie. We volgen vanavond FC Volendam tegen Jong AZ en Telstar tegen FC Dordrecht. Volendam speelt kort achter elkaar tegen alle Jong-ploegen in de competitie. Er werd eerder al gewonnen van Jong PSV (4-1) en Jong Ajax (3-0) met ruime cijfers, wordt Jong AZ ook verslagen?