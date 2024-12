Hoe een brand in 1766 Hilversum in as legde: Luister aflevering 2 van de podcast 'Hilversum, het dorp van toen'

Op woensdag 25 juni 1766 ontstond er een brand bij een slagerij aan de Groest. Hoe die brand precies kon ontstaan, is nooit duidelijk geworden. Wat we wel weten, is dat door een straffe zuidoosten wind het vuur zich razendsnel verspreidde. Een derde van Hilversum stond in lichterlaaie. 157 huizen en 60 schuren en loodsen gaan in vlammen op.

Het is één van de meest dramatische gebeurtenissen uit de Hilversumse geschiedenis. Dat blijkt ook uit een ooggetuigenverslag: "Ik zag het al van verre, toen ik met mijn knecht, komend van Amsterdam, Hilversum naderde. Het was duidelijk dat zich hier een ramp voltrok." Aflevering 2 van de podcast 'Hilversum, het dorp van toen', is samengesteld rondom dit indrukwekkende verslag.

In deze aflevering hoor je ook hoeveel mensen hierbij om het leven kwamen en hoe de Hilversummers hier weer bovenop kwamen. Ook nemen we je mee naar het oudste gebouwtje van Hilversum dat nog overeind is gebleven.

Het hele verhaal hoor je door op de onderstaande play-knop te drukken. Ook is de aflevering te beluisteren op NHnieuws.nl/podcast en Apple Podcasts.