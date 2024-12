Buitenkagers balen van loswal die gebruikt wordt door scheepsbouwer aan de overkant

De Dorpsraad Buitenkaag is inmiddels helemaal klaar met de volgens hen heersende radiostilte. "We maken zoals aangeraden van elke door ons gespotte overtreding een melding, maar volgens mij worden we vooral gezien als lastig." Aan het woord is dorpsraadlid Bernadette van Beekum. Ze gebaart om zich heen terwijl ze verschillende problemen aankaart.

"De vrachtwagens staan hier vaak minutenlang te wachten met de motor en koplampen aan, midden op een fietspad en een kruising. Allemaal dingen waarvan de gemeente zwart op wit heeft gezegd dat het niet is toegestaan." De meldingen worden volgens hen vaak te laat opgepakt. "Als we 's ochtends melden komen ze 's middags kijken. Dan is er inderdaad weinig meer van te zien."

De dorpsraad blijft ondanks hun frustratie steevast doorgaan met het doen van meldingen: "We gaan gewoon door, ook al zeggen sommigen binnen het dorp dat het zinloos is. Want als je niet verder dan je tuinhek kijkt, dan verandert er nooit wat."