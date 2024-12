Toerist vindt bot van honderden jaren uitgestorven vogel op Texels strand

Een Duitse toerist vond het botstuk eind oktober en bracht het naar Ecomare. Daar zagen ze gelijk dat het een stuk borstbeen van een vogel moest zijn, al wisten ze nog niet welke vogelsoort.

Na het raadplegen van specialisten op dit gebied werd het vermoeden bevestigd dat het bot inderdaad van een reuzenalk was. Het bot is waarschijnlijk duizenden jaren oud en het is de tweede vondst van een reuzenalk in het waddengebied. Aan de zuidelijke kusten van Nederland zijn meer vondsten van deze grote, uitgestorven vogelsoort gedaan.

Reuzenalken zijn uitgeroeid door de mens

Waarschijnlijk komt het op Texel gevonden botstuk uit de Noordzee en is het met een zandsuppletie op het strand beland. Hoe oud het bot precies is, is moeilijk te zeggen. Experts vermoeden dat het uit het Holoceentijdperk komt, en dat het tussen de 2.000 en 10.000 jaar oud is. Reuzenalken overwinterden hier toen en broedden op afgelegen rotseilanden.

Net als de dodo was de reuzenalk een grote vogel die niet kon vliegen. Het was een makkelijke prooi voor de mens, die het dier heeft uitgeroeid. In 1844 zijn de laatste reuzenalken gedood.