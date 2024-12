Oude ziel in een jong lichaam: Alkmaarse Dean Presley(20) komt met debuutalbum

En nu is er dan ook zijn debuutalbum Dean Presley. Deze zomer is hij druk bezig geweest met het opnemen van de plaat. Hij deed een beroep op verschillende gerenommeerde muzikanten en heeft gewerkt met Diederik Nomden van the Analogues, Rolf Verbaant van de band van Douwe Bob en Kees Schaper van de band van Tim Knol.

Op de plaat staan liedjes die gaan over het leven en over de liefde. "Door naar de liedjes te luisteren, leer je mij een beetje beter kennen", vertelt Dean. "Het zijn niet alleen vrolijke liedjes over het leven van een jonge muzikant, maar de nummers gaan ook over verlies en over dat je je soms alleen kunt voelen in een wereld met veel mensen om je heen."

Dean Presley en band presenteren op zondag 8 december het album Dean Presley in de kleine zaal van poppodium Victorie in Alkmaar. Diederik Nomden en Rolf Verbaant zullen ook meespelen in de band. Aanvang concert 19.30 uur.