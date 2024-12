Kabinet zwakt krimp Schiphol toch af, tot onvrede van omwonenden: 'Minister van teleurstelling'

Met deze afgezwakte krimp van Schiphol zijn er vanaf volgend jaar 478.000 vluchten per jaar mogelijk, in plaats van de voorgenomen 467.000 vluchten. Dat schrijft de Volkskrant. De krimp moet ervoor zorgen dat omwonenden van Schiphol minder geluidshinder ervaren.

De mededeling stuit tegen de borst van de groep omwonenden van Schiphol. Dat laat Mirella Visser, voorzitter van de bewonersgroep PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking), weten na vragen van NH. "Wij zijn zwaar teleurgesteld. Hij noemt zich de minister van verandering, maar voor ons is hij de minister van teleurstelling."

Volgens Visser is het afgezwakte percentage zeker voor de omwonenden van landingsbanen direct merkbaar. "Ieder vliegtuig telt. Dit is voor ons een hard gelag." Want waar de omwonenden eerder hadden gehoopt op een krimp van minimaal 20 procent, begint de kans daarop steeds kleiner te worden.

Wat PUSH nu gaat doen is nog onduidelijk. "We zijn bezig met het organiseren met een nieuwe bewonersavond. Daar gaan we weer in gesprek om te kijken wat we kunnen doen."