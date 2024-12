In beeld: piloten maken meerdere doorstarts tijdens storm Darragh op Schiphol

"Vandaag is het een bijzondere situatie omdat de vliegtuigen behoorlijke zijwind hebben", vertelt Arjan Hiemstra die al 26 jaar piloot is bij Transavia. "Als je de vleugels ziet schommelen komt het door de windvlagen, dat heeft direct effect op het vliegtuig."



Uit ervaring weet Hiemstra hoe uitdagend het is om op dit soort momenten te vliegen. "Dit is opperste concentratie, hier kunnen we laten zien wat ons vak is. Want hier moet echt gestuurd worden. Dit gaat niet op de automatische piloot, alles gaat op de hand. Dat vinden wij als piloten natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen."

Spotten

Spotters kijken hun ogen uit tijdens de storm. Ritesh (16) is student vliegtuigtechniek aan het MBO College Airport in Hoofddorp en kwam net uit school. "Het is gaaf om te zien. Normaal gesproken zie ik het op filmpjes", vertelt hij. "Ik dacht nu even een keer in het echt kijken!"



Ook luchtvaartfotograaf Gerard van der Lit stond vanmorgen langs de Buitenveldertbaan. "Het mooiste moment is als je ziet dat een piloot het echt lastig heeft om de kist aan de grond te zetten en soms zelfs een doorstart moet maken. Dan zie je goed de vliegkunsten van de piloot."