Hilversummer aangehouden voor geweldpleging rondom wedstrijd Ajax-Maccabi

Ook zou de man beheerder zijn van een WhatsAppgroep waarin werd aangezet tot 'het plegen van strafbare feiten', meldt de politie vrijdag. Hij zou informatie over geweldplegingen hebben gedeeld met honderden leden. Het is niet duidelijk wat hij precies gestuurd heeft.

Op 7 en 8 november was er grote onrust in Amsterdam rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Online verschenen veel video's van geweldsincidenten. Daarbij waren onder andere Maccabisupporters en pro-Palestijnse relschoppers betrokken.

De politie laat weten nog verder onderzoek te doen naar de incidenten. Ook controleren ze chatberichten die er gedurende die nacht zijn rondgestuurd.

Verdachten

De verdachte Hilversummer wordt later vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het is niet bekend of er nog meer mensen worden aangehouden.

Er werden eerder al dertien andere mannen aangehouden in deze zaak. Zeven daarvan verschijnen 11 en 12 december voor de rechter.