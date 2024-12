Zandvoortse Karina ontdekt in Rotterdam jasje van kleine kermisattractie Simon Paap

Als Simon 39 jaar is, gaat het in België gruwelijk mis. Een andere dwerg die op de kermis in Dendermonde optreedt, is jaloers op de Zandvoorter. Simon wordt door een groep mensen uit het gezelschap van de concurrent opgetild, in de lucht gegooid en komt met een klap op de grond terecht. Hij raakt zwaargewond, wordt kort daarna ziek en overlijdt. Zijn kleine lichaam wordt in een koffer terug naar Zandvoort gebracht.

Grafroof in Zandvoortse kerk

En dan gebeurt er iets vreemds: Simon wordt in de Hervormde Kerk in Zandvoort begraven, maar zijn overblijfselen worden later uit het graf geroofd. Waarschijnlijk om onderdeel te worden van een rariteitenkabinet van een professor. Dat kon bijvoorbeeld een verzameling van 'ongewone' skeletten zijn.

Mogelijk heeft die professor, of mensen uit zijn omgeving, de arme familie Paap daar veel geld voor geboden. Of misschien heeft de familie het geraamte wel aan hem aangeboden. Wie zal het zeggen? Het blijft tot op de dag van vandaag een mysterie.

Zeker is wel dat Simon zijn kleine geraamte jaren later geveild wordt in Den Haag, zo blijkt uit documenten. Sindsdien ontbreekt van 'hem' ieder spoor. Ook zijn grafsteen is verdwenen. Die zou in bezit zijn van het Frans Hals Museum, maar ook daar weten ze niet wat er met de steen gebeurd is.

