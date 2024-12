Het stormt: zó groot is de kans op natte voeten aan het IJssel- en Markermeer

En wat hebben de instanties de afgelopen tijd gedaan om wateroverlast te voorkomen. Een aantal vragen aan en antwoorden van Rijkswaterstaat.

Allereerst even terug naar afgelopen winter, eind december 2023. Wat is er toen misgegaan en hoe kon het waterpeil zo hoog komen?

"Afgelopen winter was het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer ongekend hoog. Een uitzonderlijke situatie die eens in de 160 jaar voorkomt. Dit kwam door een samenloop van veel en langdurige neerslag, veel wind uit ongunstige richting en weinig mogelijkheden om water uit het IJsselmeer op de Waddenzee te lozen (spuien). Hierdoor kon het teveel aan water in het Markermeer ook niet worden afgevoerd naar het IJsselmeer. Een aantal buitendijkse locaties langs het Markermeer kreeg, mede door de wind, te maken met wateroverlast."

Veel bewoners vertelden dat het winterpeil niet was gehandhaafd. Het water staat minder hoog in de winter dan in de zomer. Klopt dat?

"Omdat het in de herfst en winter meer regent dan dat er water verdampt zorgen waterschappen en Rijkswaterstaat ieder jaar voor een lager peil in de winter; het winterpeil. Dat lagere peil zorgt voor ruimte om de grotere aanvoer van water op te vangen en wateroverlast te beperken."

Welk peil streven jullie dan na en hoe handhaven jullie dat?

"Het winterpeil dat Rijkswaterstaat voor het IJssel- en Markermeer nastreeft, is -40 cm NAP. Daar sturen we in ons dagelijks peilbeheer op: vanaf half augustus laat Rijkswaterstaat water via de spuisluizen in de Afsluitdijk weglopen als voorbereiding op de grotere aanvoer van water in het najaar en de winter. Dat is ook vorig jaar gedaan; op 1 oktober stonden het IJsselmeer en Markermeer op 30 centimeter beneden NAP en is een verdere daling naar het gewenste winterpeil ingezet."

Veel neerslag in Duitsland en Nederland

"Door de vele neerslag in het Rijngebied en bij ons nam de waterstand daarna al snel weer toe. De aanvoer van veel water heeft lang geduurd. De waterstand is niet volledig te controleren, door harde wind uit een ongunstige richting kan er scheefstand zijn. Door de wind wordt het water dan één richting op geduwd, waardoor het water aan de ene kant van het IJssel- of Markermeer hoger komt te staan dan aan de andere kant. Wind kan er ook voor zorgen dat de waterstand op de Waddenzee te hoog is om te kunnen spuien. Daar hebben we afgelopen winter mee te maken gehad. We hebben wel steeds water afgevoerd wanneer dat kon; elk moment is gepakt."

