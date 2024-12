Natuurlijk Noord-Holland: bijzondere dwaalgast gespot tussen de trekvogels

De Olympische Spelen stellen niets voor bij de prestaties die veel vogels leveren. Neem het goudhaantje: het beestje meet amper acht centimeter, maar overbrugt duizenden kilometers om de winter te kunnen overleven.

Met een kijker zie je de kleine atleten met kenmerkende gele streep in de duinen voorbij komen. En nog veel meer: vanaf het hoge duin bij Parnassia in Kennemerland zien we spreeuwen, graspiepers, sperwers, smienten en diverse andere vogels.

Eenzaamste vogel

Op het vogelmeer dobbert de bijzonderste van allemaal; een eendje met de naam kleine topper. Er is er in heel Nederland vermoedelijk maar één van te bewonderen, want de kleine topper komt oorspronkelijk alleen voor in Noord-Amerika.

Dit eenzame exemplaar is met een storm de verkeerde kant op gewaaid. Zielig voor hem, maar een uitgelezen kans voor vogelminnend Noord-Holland.