Bijzonder cadeau voor vrijwilligers die zich inzetten voor ouders met ziek kind

Marijke en Emil Büscher beamen dat. Zes jaar geleden maakte Jan Willem een video voor hen. Inmiddels is hun zoon Wessel overleden. "Door dat filmpje af en toe eens te bekijken, komen al die mooie herinneringen weer naar je toe en dat is gewoon fijn", vertelt Emil.

Marijke merkte ook dat de video haar hielp om aan anderen uit te leggen hoe het er thuis aan toe ging. Ze speelden hem ook af tijdens Wessels afscheid. "Dit is Wessel en dit zijn wij. We willen heel graag laten zien dat we zo ontzettend veel van hem hielden en nog steeds. Dat hij gewoon echt een jongetje was om voor te vechten en dat hadden we nog graag heel lang willen blijven doen."