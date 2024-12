Van atletiek naar bobsleeën: Robin Post vecht voor haar olympische droom

Dat harde werken heeft ze nooit meer losgelaten. Het olympisch vuur dat vroeger is gaan branden, is niet meer uitgegaan. Ze werkt nu in de sportmarketing, is personal trainer en besteedt daarnaast elke seconde vrije tijd aan trainen en beter worden. "Ik moet er gewoon alles aan gedaan hebben om de Spelen te bereiken. Anders zou ik het mezelf nooit vergeven."

Zomer lang revalideren

In februari kreeg ze een flinke domper te verwerken. Vlak voor een race loopt de coach van een ander team per ongeluk tegen haar aan. Omdat ze haar spikes aan had, bleef haar voet staan terwijl haar lichaam draaide.

Haar enkel kreeg toen zo'n klap dat de droom opnieuw leek te vervagen. "Ik ben de hele zomer bezig geweest met revalideren en toen dacht ik wel even van 'nu wordt het 'm niet meer'. Ik twijfel elke dag. Er komen echt wel wat tranen bij kijken. Na gescheurde kruisbanden, gescheurde enkelbanden, overtraining en trombose neemt het vertrouwen in je lijf af. Maar ik houd niet van opgeven. Ik kan de handdoek niet in de ring gooien."

