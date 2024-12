Zakkenrollers slaan via noodknop op roltrap toe in Amsterdamse metrostations, politie waarschuwt reizigers

Volgens de politie hebben de zakkenrollers een specifieke manier om de slachtoffers te rollen. Twee zakkenrollers pakken de roltrap en staan voor en achter een slachtoffer. De noodknop van de roltrap wordt dan ingedrukt waardoor de roltrap stil komt te staan. Als er vervolgens moet worden gelopen slaan ze toe.

Vooral bij het metrostation in De Pijp is het de laatste tijd meerdere keren voorgekomen, laat de politie weten. De politie vraagt reizigers daarom om extra goed op te letten en om zich te melden als ze slachtoffer zijn geworden of het hebben zien gebeuren.