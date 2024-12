Paviljoenhouder voelt zich machteloos na stormschade: "De gemeente laat me in de steek"

De strandpaviljoenhouder is hoorbaar emotioneel. "We hebben het water en gas al afgesloten. Ik ben echt bang dat de tent wegspoelt", laat hij weten. Op dit moment zijn er twee werknemers bij de zaak aanwezig om de boel in de gaten te houden. "Zelf ben ik er niet. Ik sta echt niet voor mezelf in."

Het is niet de eerste keer dat het strandpaviljoen schade oploopt. Tijdens stormen afgelopen augustus en december vorig jaar spoelden de betonplaten ook al weg. "De gemeente laat me in de steek. Ik voel me zwaar in de maling genomen. Stelletje drollen."



De gemeente Bergen herkent zich hier niet in: "We hebben constructief overleg gehad met Prince George, we monitoren continu de situatie en nemen de nodige maatregelen.

Een aantal weggespoelde betonplaten is om veiligheidsredenen weggehaald.

Als de storm weer voorbij is, dan kijken we hoe we de situatie weer kunnen herstellen", aldus de woordvoerder.

'Erbarmelijke situatie'

Ook strandvonder Marco Snijders spreekt van een 'erbarmelijke situatie'. "Toegangswegen zijn weggespoeld." Volgens Snijders wordt de kracht van stormen vaak onderschat. "Maar het valt vaak niet mee."

Dat de storm voor bijzonder hoog water zorgt, komt door de windrichting. Volgens Marco is het nu westenwind, maar zal hij later naar noordwest draaien. "Dan wordt het nog iets hoger. Je moet de Noordzee als een soort trechter zien. Water wordt aangevoerd vanuit de oceaan, maar kan voor onze kust nergens meer heen. Dan wordt het water met volle kracht tegen de kust geduwd."

Spannend

Op dit moment zakt het water een klein beetje, omdat het eb wordt. Maar om 18.00 uur wordt het weer hoogwater, dus het blijft volgens Marco nog wel spannend.